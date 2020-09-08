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ООО "Ал-Юр"
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Более 4-х лет успешной практики. 90% выигранных дел.
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[ О нас ]

Коротко о нас

Company

Целью ООО "Ал-Юр" развитие общества посредством предоставления услуг в области права физическим и юридическим лицам, оптимизируя работу предприятий всех форм собственности, консультируя физических и юридических лиц по вопросам права, налогообложения, ведения бухгалтерского учета и отчетности.экспертизу документов.

Основные направления деятельности ООО "Ал-Юр":

  • Оказание юридических услуг;
  • Оказание бухгалтерских услуг;
  • Проведение внутреннего аудита организаций всех форм собственности;
  • Проведение финансово-экономической и бухгалтерской экспертизы (в том числе судебной) деятельности предприятий всех форм собственности;
  • Предоставление рецензии на ранее проведенные сторонними организациями финансово-экономической и бухгалтерской экспертиз (в том числе судебных) деятельности предприятий всех форм собственности;
  • Консультирование по вопросам налогообложения;
  • Оказание прочих консультационных услуг, связанных с деятельностью предприятий всех форм собственности.
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О нас
Услуги
[ Услуги ]
Мы много лет решаем проблемы наших клиентов
Fiz
Физическим лицам
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Юридическим лицам
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[ Преимущества ]
Мы всегда рады помочь!
01.
Выгодные цены на все услуги
Мы четко определяем стоимости юридических услуг до заключения договора.
02.
Всегда на связи
Вы можете получить быструю и качественную онлайн помощь или записаться на консультацию юриста
03.
Индивидуальная программа обслуживания
Учтем особенности бизнеса – вы получите индивидуальный план сопровождения.
04.
Гарантия конфиденциальности
Заключаем договор – сохраняем всю информацию о клиенте в тайне.
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Статьи экспертов компании
Оказание бухгалтерских и юридических услуг
Оказание бухгалтерских и юридических услуг

Как руководителю добиться порядка в бухгалтерии, спокойно относиться к бесконечным требованиям налоговиков, забыть о спорах с контрагентами? Какие бухгалтерские и юридические услуги востребованы у бизнесменов?

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Вопрос? Ответ!
01.
У меня фирма находится в СПб, мы можем вести бухгалтерию удалённо?
Конечно, можете. У нас есть ряд клиентов из других городов и мы успешно сдаем отчетность через электронные каналы связи. Уточните, как с вами связаться по телефону, чтобы мы могли обговорить стоимость и участки учета, которые вы готовы передать на аутсорсинг. Спасибо за ваш вопрос.
02.
Здравствуйте, я хочу открыть Представительство иностранной компании, в какие сроки я смогу это сделать.
Общий срок регистрации от подготовки документов  до получения готовых документов из налоговой  во многом зависит от быстроты предоставления вами всех необходимых документов. Все  вопросы мы можем обсудить при личной встрече у нас в офисе.
03.
Необходимо закрыть ИП в Домодедово, два года отчетность не сдавалась.
Прекращение деятельности физического лица в качестве ИП регистрируется в течение 5 рабочих дней. Рекомендуем оплатить задолженность при ее наличии в ПФР, чтобы регистрирующий орган не имел оснований для отказа. Стоимость услуг составляет от 1500 руб.  Подробности по телефону.
04.
Подскажите срок регистрации нового ООО
Cрок регистрации нового юридического лица  составляет 3 рабочих дня. По истечении этого срока вы получаете документы о создании юридического лица в вашей регистрирующей налоговой.
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