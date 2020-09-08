Коротко о нас

Целью ООО "Ал-Юр" развитие общества посредством предоставления услуг в области права физическим и юридическим лицам, оптимизируя работу предприятий всех форм собственности, консультируя физических и юридических лиц по вопросам права, налогообложения, ведения бухгалтерского учета и отчетности.экспертизу документов.
Основные направления деятельности ООО "Ал-Юр":
Как руководителю добиться порядка в бухгалтерии, спокойно относиться к бесконечным требованиям налоговиков, забыть о спорах с контрагентами? Какие бухгалтерские и юридические услуги востребованы у бизнесменов?
С 1 сентября 2020 г. граждане и ИП смогут банкротиться во внесудебном порядке. Какие изменения ждут самих граждан, а также их кредиторов?
Можно ли взыскать долг с компании, с которой нет никаких договорных отношений? С какими документами пострадавшая сторона может обратиться в суд?