Коротко о нас

Конечно, можете. У нас есть ряд клиентов из других городов и мы успешно сдаем отчетность через электронные каналы связи. Уточните, как с вами связаться по телефону, чтобы мы могли обговорить стоимость и участки учета, которые вы готовы передать на аутсорсинг. Спасибо за ваш вопрос.